Na praia com as amigas, Juliana Paes rouba a cena com barriga trincada

Atriz Juliana Paes chamou a atenção ao exibir abdômen sarado em dia de praia com as amigas e o filho

CARAS Digital Publicado em 15/03/2022, às 11h22 - Atualizado às 11h22

A atriz Juliana Paes (42) impressionou com novos cliques na praia!

Nesta segunda-feira, 14, a famosa compartilhou fotos curtindo um dia de sol com as amigas e chamou a atenção com sua barriga sarada.

De biquíni, Juliana Paes ostentou seu abdômen trincado com muita descontração na areia. "Atenção para a cara do Antonio se preparando pra jogar água gelada na gente…", falou sobre o filho.

Além do clique feito pela atriz no domingo, ela foi flagrada por fotógrafo no local que fez cliques belíssimos da musa curtindo a praia.

Prestes a estrear no remake de Pantanal, a próxima novela das nove, Juliana Paes anunciou na última semana o fim de seu contrato com a Globo.

Veja as fotos de Juliana Paes na praia: