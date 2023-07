Na Grécia, Adriane Galisteu dá close e choca com beleza: 'Natural'

Em fotos na praia, Adriane Galisteu dá close ao renovar o bronzeado e chama a atenção com físíco natural

A apresentadora Adriane Galisteu está curtindo suas férias em grande estilo. Nesta terça-feira, 18, a famosa compartilhou novas fotos em Míkonos, na Grécia, e chamou a atenção ao surgir deslumbrante aproveitando uma praia.

Fotografada pelo esposo, o empresário Alexandre Iodice, com quem tem um filho, Vittorio Iodice, a loira deu um show de beleza natural. Mergulhando no mar e tomando sol, ela ostentou suas curvas esculturais em um biquíni colorido.

"Por aqui todos os dias são assim… blue mood. Fotos pelo olhar dele…", postou Adriane Galisteu os registros arrasadores aproveitando o local paradisíaco.

Nos comentários da publicação, os internautas encheram a artista de elogios. "Sempre linda e tão natural", admiraram a apresentadora, que não fez muitos procedimentos para mudar a aparência. "Tão natural como a luz do dia, belíssima", escreveram.

Ainda nas últimas semanas, Adriane Galisteu escandalizou ao fazer fotos só de calcinha em uma sacada de um prédio. Antes da Grécia, a famosa foi para a Tailândia, onde também roubou a cena ao tomar sol.

Veja as fotos de Adriane Galisteu na Grécia:

Roberto Justus se explica após polêmica com Adriane Galisteu

Após ser criticado nas redes sociais por falas polêmicas sobre a ex, Adriane Galisteu, o empresário Roberto Justus decidiu se pronunciar sobre o assunto. Nos stories de seu Instagram, o marido da influenciadora digital Ana Paula Siebert se explicou após a repercussão de sua fala durante entrevista a Luciana Gimenez. Durante o bate-papo, ele contou sobre os motivos do término com Galisteu. Os dois foram casados entre 1998 e 1999, e Justus chegou a dizer que a apresentadora vestia "roupas de brechó" e "fumava".

"Não tenho o hábito de dar ibope às matérias sensacionalistas e retiradas de contexto. Mas, em respeito a Galisteu, pela qual tenho muito carinho e admiração (e quem assistiu à entrevista completa que dei no podcast da Luciana Gimenez, pode claramente perceber isso), gostaria de esclarecer que quando me referi a ela comprar algumas peças de roupas em brechós, quis apenas exemplificar que nossos estilos são diferentes, ela é muito mais fashion, descolada e descontraída do que eu", iniciou ele.