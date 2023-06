Na Croácia, Lexa coloca corpão para jogo ao surgir de biquíni: 'Um monumento'

De biquíni, Lexa coloca curvas esculturais para jogo e impacta os internautas com beleza natural

A cantora Lexa viajou para Croácia para encontrar outras famosas como Juliette, Jade Picon e Anitta. Na companhia de MC Guimê, após reatar o casamento com o funkeiro, ela está no local e impressionou ao surgir de biquíni nesta quarta-feira,14.

Em sua rede social, a famosa publicou os cliques usando apenas roupa de banho e chamou a atenção com suas curvas esculturais. Com alguns quilos a menos, Lexa ostentou sua barriga sequinha e bem definida.

Cheia de estilo, ela arrematou o look de biquíni com chinelos, uma bolsa de grife e chapéu. "Conhecendo mais um país com pessoas que eu amo", contou ela sobre ter viajado para o país europeu.

Nos comentários da publicação, os internautas se mostraram impactados com a beleza dela. "Um monumento", definiram os fãs ao vê-la de biquíni. "Gata pra caramba", elogiaram. "Que mulher, Brasil", exclamaram outros.

Na última semana, Lexa e MC Guimê reataram o casamento após as polêmicas protagonizadas pelo funkeiro no BBB 23, quando ele foi acusado de importunação sexual contra a mexicana Dania Mendez, que fazia intercâmbio no reality show brasileiro.

Veja as fotos de Lexa de biquíni na Croácia:

Lexa se declara para MC Guimê no Dia dos Namorados e causa polêmica

Nesta segunda-feira, 12, o amor está no ar com as celebrações de Dia dos Namorados nas redes sociais. A cantora Lexa causou polêmica entre seus seguidores ao compartilhar em seu Instagram uma postagem com o marido MC Guimê.

A artista compartilhou um vídeo ao som de sua nova música com Gustavo Mioto, “Flash Volta”, com os melhores momentos do seu relacionamento com o cantor e ex-BBB, incluindo cenas do casamento dos dois que aconteceu em 2018.

“Feliz Dia dos Namorados MC Guimê com cara de MC Guimê. Oitavo ano comemorando essa data com você. Que Deus nos abençoe sempre, te amo. Obs: Tô usando esse vídeo novamente porque a gente reaproveita”, escreveu a estrela na legenda da postagem.

Nos comentários, Guimê reagiu à postagem e respondeu a declaração da amada: “Te amo muito, você é maravilhosa Lexa”.

A declaração de Lexa para o amado dividiu os seguidores. Alguns não gostaram da postagem romântica do casal que reatou o relacionamento recentemente. “Não aprende mesmo”, escreveu um seguidor. E outro ainda comentou: “Ranço”.

Porém, a maior parte dos comentários foi de fãs apoiando o casal que resolveu continuar com a união. “Meu casal”, comentou uma fã. Outra seguidora escreveu: “O amor venceu”. E outra admiradora ainda comentou: “Como eu fiquei feliz com a volta desse casal”.

“Graças a Deus tudo passou e você o perdoou. Quem não tem erros?”, comentou uma seguidora. E outra fã ainda escreveu: “Vocês são lindos juntos”. E outra admiradora escreveu: “Parabéns Lexa! Nós decidimos a nossa vida e o que nos é prioridade! Casalzão”.

Muitos fãs ainda especularam que um bebê talvez estivesse a caminho após o casal ter reatado. “Agora o baby vem”, escreveu uma seguidora. E outro fã escreveu: “Agora só falta um bebê”.

Reataram!