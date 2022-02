Na cama, Flávia Alessandra esbanja beleza de tirar o folêgo ao surgir com look ousado

Atriz Flávia Alessandra chamou a atenção ao fazer fotos na cama com roupa cheia de atitude

CARAS Digital Publicado em 24/02/2022, às 14h37

A atriz Flávia Alessandra (47) surpreendeu com mais um look do dia!

Nesta quinta-feira, 24, a artista global compartilhou fotos toda produzida na cama e chamou a atenção com o estilo escolhido para o momento.

Usando um conjuntinho curto nada convencional, Flávia Alessandra esbanjou beleza e sensualidade com os cabelos molhados.

"I woke up like this", brincou ela sobre acordar arrumada. Nos comentários, os seguidores logo encheram a esposa de Otaviano Costa (48) de elogios.

"Verdadeiro significado de perfeição", admiraram os internautas. "Você sempre acorda toda maravilhosa", disseram outros.

Ainda recentemente, Flávia Alessandra roubou a cena ao surgir de top e shortinhos jeans.

Veja as fotos de Flávia Alessandra: