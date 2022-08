Na banheira, Gabi Martins empina o bumbum GG e sensualiza com biquíni-fio dental

Sensual, ex-BBB e cantora Gabi Martins ostenta corpão malhado ao posar com um biquíni fio-dental mínimo na banheira

CARAS Digital Publicado em 16/08/2022, às 08h20

Mais uma vez, a ex-BBB Gabi Martins (25) roubou a cena nas redes sociais! Na noite da última segunda-feira, 15, a cantora compartilhou um registro sensual em que aparece usando um biquíni mínimo em um dia de lazer na banheira.

No registro, compartilhado no Instagram, a artista posou usando um biquíni preto com alças em metal e fazendo carão com batom vermelho. Inovando nas poses, a artista posou de lado e ostentou um bumbum GG impecável.

De madeixas soltas e acessórios dourados, ela atiçou os fãs ao compartilhar a postagem com uma legenda quente: "Vou te dar trabalho", escreveu ela ao acrescentar um emoticon de fogo e um coração vermelho.

Os cliques da mineira, é claro, chamaram atenção dos fãs que rapidamente passaram a lotar os comentários de elogios como: "Que arraso de mulher!", disse uma. "Maravilhosa!", continuou. "Estou sem palavras", afirmou um terceiro.

Gabi Martins ostenta corpão malhado ao posar com um biquíni fio-dental mínimo na banheira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gabriela Martins (@gabimartins)

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!