Na Bahia, Carolina Dieckmann esbanja beleza ao surgir de biquíni: "Sereia"

A atriz Carolina Dieckmann esbanjou beleza ao compartilhar cliques durante sua viagem

Neste domingo, 9, Carolina Dieckmann(44) esbanjou beleza ao compartilhar novos cliques durante sua viagem à Bahia.

Em seu perfil no Instagram, a atriz arrancou elogios dos seguidores ao exibir seu corpo escultural usando um biquíni branco em meio a uma linda paisagem. Além disso, ela mostrou que estava aproveitando o dia de sol na companhia de alguns amigos. "Sal, sol e benção… Bahia", escreveu ela na legenda da publicação.

Nos comentários, os internautas elogiaram a beleza de Dieckmann. "Linda demais", disse uma seguidora. "Sempre maravilhosa", afirmou outra. "Sereia linda", se derreteu uma fã.

Confira os cliques de Carolina Dieckmann na Bahia:

Radicalizou o visual

Recentemente, Dieckmann surpreendeu os seguidores ao exibir um novo visual nas redes sociais. A atriz está confirmada na novela Vai na Fé, e mostrou a transformação que passou para viver a nova personagem. Nas imagens, a artista apareceu com os cabelos loiros e com franjinha, em seguida, ela surgiu no salão com os fios ruivos.

