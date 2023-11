Mudou muito? Jojo Todynho exibe novas curvas em look justinho: 'Maravilhosa'

Após meses de bariátrica, Jojo Todynho exibe corpaço escultural em vestido elegante

A cantora Jojo Todynho chamou a atenção ao postar uma nova foto em sua rede social nesta quarta-feira, 08. Meses após ter passado por uma cirurgia bariátrica, a famosa impressionou com sua mudança de aparência.

Usando um look bem elegante, composto por um vestido rosa justinho, a funkeira revelou como estão suas curvas após eliminar cerca de 30 kg após o procedimento no estômago. O registro logo rendeu vários comentários.

"Celebre cada conquista, por menor que seja. Cada passo é um avanço em direção aos seus objetivos", refletiu ela na legenda. Nos comentários, os seguidores se mostraram perplexos com a futura advogada. "Maravilhosa", elogiaram. "Tá belíssima demais", admiraram outros.

Ainda nos últimos dias, a famosa impressionou e divertiu ao fazer um vídeo de look de ginástica. Revelando suas novas curvas, ela brincou sobre como ter motivação para ir treinar na academia.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JoJo (@jojotodynho)

Jojo Todynho rebate comentários negativos sobre seu corpo

Jojo Todynho desabafou nos seus Stories do Instagram nesta terça-feira, 07, sobre comentários maldosos e críticas que costuma receber com frequência dos internautas, sobre principalmente o seu corpo.

"As pessoas têm tanta audácia na internet, mas me veem na rua, no shopping, no mercado, aonde for e não tem a audácia de falar pra mim o que acham e pensam. Vem falar, sou um docinho! Vou adorar bater papo", disse a funkeira.

"Tem que sustentar as gracinhas e o que fala. Por isso que falo pra todo mundo, se me chamar de chata, fico ofendida, porque não sou chata, sou insuportável. Sou isso aqui. As pessoas ficam cheias de dedo pra falar as coisas, não tenho medo de nada não, só de Deus", complementa Jojo.

"E vou falar mais: quem me acompanha, sabe meu dia a dia, quem realmente é fã, conhece a Jojo. Agora, meia dúzia, que não me acompanha, mas vem aqui e está incomodado ou incomodada? Tchau. É simples, o que não gosto, passo direto".