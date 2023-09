Mudou! Claudia Leitte choca com novo visual: ''Gata demais''

Claudia Leitte choca ao aparecer com aparência diferente após mudar a cor dos cabelos e apostar em look com recortes, mostrando cinturinha esculpida

A cantora Claudia Leitte impressionou ao mostrar seu novo visual com um look arrasador. Neste domingo, 17, a famosa compartilhou fotos toda produzida para um show e chamou a atenção ao revelar uma cinturinha seca e sua nova cor de cabelo.

Após curtir uns dias com a família, a famosa voltou para o trabalho e surpreendeu com a aparência diferente. Usando um vestido roxo, de modelo curtinho e com recorte na barriga, ela ostentou sua silhueta bem mais seca. Além disso, a ex-loira chocou ao surgir morena.

"Ainda não superei o look do show do fim de semana… como não consegui escolher uma imagem, entrego pra vocês este carrossel especial", disse ela ao se exibir nos registros. Nos comentários, ela recebeu vários elogios. "Belíssima", admiraram a musa. "Gata demais", escreveram outros.

Nas últimas semandas, Claudia Leitte comemorou o aniversário de seu filho do meio, Rafael Pedreira, de 11 anos. A artista, com três herdeiros, falou sobre a dificuldade que enfrente com o jovem por ele não gostar de aparecer.

FILHOS DE CLAUDIA LEITTE

Recentemente, Claudia Leitte encantou ao mostrar a filha caçula, Bela Pedreira, de 4 anos. A aparência dela chamou a atenção por lembrar bastante a cantora. O primogênito, Davi Pedreira, foi exposto na rede social ao aparecer em um vídeo cozinhando para a família.

Os três filhos são fruto do casamento de Claudia Leitte com Márcio Pedreira. Discreta com sua vida pessoal, recentemente, ela encantou ao exibir cliques raros da família durante seu aniversário com uma festa em casa.

Em entrevista à CARAS Brasil, a artista compartilhou detalhes do relacionamento com o marido e declarou que o casal sempre encontra um espaço na rotina para momentos de romance: "Eternos namorados".

"Somos muito parceiros. Desde sempre! Nós temos as mesmas atividades e responsabilidades como pais de três, nos dividimos e nos apoiamos sempre que necessário, mas não deixamos de ter nosso momento de eternos namorados", compartilhou.