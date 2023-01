Juju Salimeni muda de visual e recebe chuvas de elogios

Após 15 anos de alongamento e tintura, Juju Salimeni volta para um look natural

Juju Salimeni (36) resolveu começar 2023 com um novo visual. A musa deixou para trás os fios longos e castanhos, que estava usando desde julho de 2022, e voltou para sua cor natural um castanho mais escuro e abriu mão do megahair.

A influencer compartilhou o resultado da transformação por meio das suas redes sociais nesta quarta-feira, 11. "Ano novo, cabelo novo! Tirei o alongamento e deixei natural! Já faz um tempo que eu venho tratando os cabelos após uma queda muito severa, e vocês acompanharam aqui. Ver essa recuperação é a sensação mais maravilhosa do mundo", comemorou Juju.

A musa ainda brincou: “Quero ficar um tempinho assim, mas como uma boa libriana indecisa, semana que vem posso estar de cabelão de novo e loira. Sou uma eterna insatisfeita”.

Internautas elogiaram o novo visual da influenciadora. "Linda, Juju", disse Raissa Barbosa (32). "Está na sua melhor fase! Belíssima! Natural está espetacular", opinou outra seguidora. "Loira você ficava linda, mas morena você está maravilhosa", afirmou mais uma. “Arrasou Morena” complementou outra.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Juliana Salimeni 💖 (@jujusalimeni)

Juju contou para a Quem como veio a vontade de mudar o visual: "Eu estava navegando no Instagram e vi uma foto de uma modelo que chamou minha atenção. Achei a cor maravilhosa e o corte também, daí já me deu vontade de fazer na hora."

Juju sofreu com a calvície na época em que estava com depressão. No ano passado, enquanto interagia com seus seguidores, ela disse que foi "a fase mais difícil" da vida da influencer. "Não tinha como escovar e fazer nada porque simplesmente eu não tinha cabelo. Então, ver hoje meu cabelo recuperado é uma das coisas que mais me deixam feliz", contou.

A influencer ficou noiva no final do ano passado quando foi surpreendida pelo namorado, o empresário Diogo Basa, durante um passeio no deserto nos Emirados Árabes, a musa fitness se emocionou com o pedido de casamento durante um pôr-do-sol.