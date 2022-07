Monique Evans mostra antes e depois de procedimento no rosto

Monique Evans choca com o resultado de procedimento estético no rosto

CARAS Digital Publicado em 01/07/2022, às 13h58

A modelo e apresentadora Monique Evans surpreendeu os internautas ao mostrar fotos de antes e depois do procedimento estético que fez no rosto. Ela aplicou fios de PDO, que dá sustentação para os tecidos da face, e impressionou com o resultado.

“O antes e depois de colocar os fios de PDO com a Dra. Mariana Laranja. Sem exageros, muito natural. Estou mega feliz! Ah, reparem no preenchimento na boca, amei!”, disse ela na legenda.

Veja o antes e o depois de Monique Evans:

Monique Evans faz homenagem para o filho

Há poucos dias, Monique Evans fez uma homenagem para seu filho, Armando, que completou mais um ano de vida.

"Muitos não sabem, mas também sou mãe do Armando. Ele foge dos holofotes, odeia chamar a atenção. Ele é exemplo de marido, pai, filho, um exemplo de homem", afirmou a mamãe coruja no começo da homenagem.

Monique seguiu a publicação se declarando para o aniversariante. "Tenho muito orgulho de ser sua mãe. Parabéns, filho amado. Você merece tudo de maravilhoso que você conseguiu e muito mais… Te amo demais. Pinto @luciadavila04", completou.

Além do rapaz, Monique também é mãe de Bárbara Evans, que está com 31 anos, e recentemente deu à luz sua primeira filha, Ayla (2 meses).