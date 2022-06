Monique Alfradique aposta em maiô azul para curtir dia de sol e bronzeado dourado atrai olhares

Na piscina, Monique Alfradique mostrou um corpão ao usar um maiô coladíssimo durante uma tarde ensolarada no Rio de Janeiro

Redação Publicado em 17/06/2022, às 10h42

Em clima de feriado, a atriz Monique Alfradique (35) decidiu usar suas redes sociais para exibir um clique poderoso parar curtir a tarde ensolarada no Rio de Janeiro.

A apresentadora publicou um registro onde ela aparece curtindo um banho de sol após um mergulho na piscina enquanto usava um maiô azul, que mesclou com o seu bronzeado dourado.

Na legenda, ela falou com carinho do momento de paz: "Aproveitando o sol do outono carioca'', celebrou ela.

Rapidamente, os admiradores da artista passaram a comentar no post: "Que mulher linda!", disse uma. "Deusa linda!", falou outra. "Gata demais!", escreveu um terceiro.

Na última semana, a loira também deixou internautas babando ao posar com biquíni branco mínimo enquanto fazia um esporte radical em meio à natureza.

Recentemente, a loira apostou no carão e não poupou estilo com uma produção colorida para uma noite especial no Rio de Janeiro.

