Mileide Mihaile curte dia na praia só de biquíni antes de ensaio na Grande Rio

Musa da Grande Rio, Mileide Mihaile esbanja corpão só de biquíni em praia do Rio de Janeiro antes dos ensaios

CARAS Digital Publicado em 22/02/2022, às 15h16

Nesta terça-feira, 22, Mileide Mihaile (32) elevou a temperatura nas redes sociais ao aparecer curtindo o dia ensolarado na praia de São Conrado.

A modelo apareceu só de biquíni na areia renovando o bronzeado enquanto espera pelos próximos ensaios da Grande Rio, escola na qual desfila como musa.

“Cheguei na cidade maravilhosa pra quebrar tudo hoje no ensaio da minha amada Grande Rio”, escreveu ela na legenda da publicação.

Nos comentários, os fãs fizeram chover elogios. “Gata demais”, disse um. “Perfeita”, declarou outro. “Sensacional”, afirmou mais um.

Recentemente, a influenciadora anunciou o fim de seu namoro com Neto Santos em uma nota oficial para a imprensa para focar no filho, Yhudy (11), e no tratamento de câncer da mãe, Doralice.