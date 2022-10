Mel Maia usa vestido com recortes estratégicos em sua festa de formatura

Aos 18 anos, Mel Maia investe na sensualidade com vestido ousado para curtir a noitada com os amigos

CARAS Digital Publicado em 12/10/2022, às 10h23

A atriz Mel Maia (18) se jogou na noitada na última terça-feira, 11, em sua festa de formatura. A musa caprichou na escolha do look para o evento e investiu na sensualidade.

A estrela surgiu com um vestido preto justo ao corpo e com recortes estratégicos no quadril e no decote. Nas fotos, ela apareceu curtindo o evento com seus amigos.

“Minha formatura foi tão incrível que precisei voltar pra participar desse momento incrível pros formandos... e com as melhores companhias”, disse ela na legenda.

Recentemente, Mel Maia fez uma mudança radical no seu cabelo. A musa se despediu do cabelo comprido para aderir ao visual na altura dos ombros e com mechas mais claras.

Confira as fotos de Mel Maia na festa de formatura:

