Mel Maia tira o fôlego de fãs com look transparente em viagem à Califórnia

De férias na Califórnia, Mel Maia tira o fôlego de fãs com look transparente em novo álbum de fotos da viagem; confira os cliques!

A atriz Mel Maia está aproveitando alguns dias para curtir a Califórnia, nos Estados Unidos. E nesta quinta-feira, 18, a famosa decidiu atualizar suas redes sociais com cliques encantadores feitos em sua viagem e deixou todos os seus seguidores de queixo caído com sua beleza.

Em seu perfil oficial do Instagram, a artista surgiu com um vestido branco de rede, esbanjando perfeição com a transparência do modelito. Mel ainda apostou em um biquíni marrom para posar em frente ao céu azul e as palmeiras de Palm Springs. Ela também encantou ao fazer caras e bocas ao brincar com uma câmera descartável em um jardim.

"Chegay, Califórnia. (O dump mais lindo que você vai ver hoje!)", escreveu a beldade na legenda da publicação. Nos comentários, vários seguidores rasgaram elogios para os cliques. "Que lindaaaa meu amor", escreveu o namorado de Mel, o surfista João Maria Pereira. "Manda avisar que é ela", disparou um fã. "Linda, sempre linda", declarou outro. "Melissa, você é perfeita", disse mais um.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por MEL MAIA 🍯 (@melissamelmaia)

Após gravidez fake, Mel Maia se exibe em fotos na praia

No último dia 8, a atriz Mel Maia chamou a atenção ao postar fotos aproveitando o final de semana na praia e na companhia de amigos. Após brincar ao surgir em um clique fingindo gravidez, a famosa ostentou sua barriguinha sarada em novos cliques.

De biquíni branco, a artista surgiu renovando o bronzeado na praia e depois disso com um modelo preto em uma piscina com vista para o mar. Além disso, Mel Maia apareceu se refrescando em uma banheira com as amigas.

"This weekend", escreveu ela sobre seu final de semana. Nos comentários, os internautas admiraram a jovem. "Tão linda", elogiaram. "Gata demais", falaram outros.

Nas últimas semanas, Mel Maia causou ao surgir em uma foto publicada pela mãe com todos passando a mão em sua barriga. Após levantar suspeitas de gravidez, ela se pronunciou e esclareceu o que havia acontecido.