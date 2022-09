Mel Maia ostenta corpão ao posar de biquíni cavado em fotos: ''Mulherão''

Aos 18 anos, atriz Mel Maia exibe barriga sarada e cintura fininha ao publicar registros de biquíni durante viagem com amigas

CARAS Digital Publicado em 14/09/2022, às 09h28

A atriz Mel Maia (18) roubou a cena nas redes sociais, mais uma vez, por conta de sua beleza e recebeu chuva de elogios dos seguidores ao postar novas fotos!

Na terça-feira, 18, a jovem publicou uma sequência de cliques em que aparece de biquíni, exibindo suas curvas perfeitas. Em algumas imagens, Mel posou à beira-mar tomando um drink e exibindo seu abdômen sarado com o look de banho cavado e estampado, deixando à mostra a marquinha. Em outros cliques, ela aparece na companhia de amigas na piscina durante viagem, e agarradinha com um gatinho.

"Feliz, sabe?! :)", escreveu Mel Maia na legenda da publicação. Os fãs não pouparam elogios à gata nos comentários. "Belíssima", "Gata demais", "Perfeita", "Maravilhosa", "Perfeição", "Uma mulherão dessesss", "Que mulher, Brasil", "Lindeza", destacaram.

Nos Stories, Mel surgiu ao lado de MC Cabelinho (26), que já foi apontado seu affair e escreveu: "Ficou com saudade de mim, veio me ver aawwwn."

Recentemente, Melissa curtiu dias de descanso em Porto de Galinhas, em Pernambuco, e arrancou elogios dos seguidores ao aparecer com um top prateado brilhante e um shortinho jeans PP, ostentando o abdômen sequinho e a cinturinha fina.

Confira as fotos de Mel Maia de biquíni:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por MEL MAIA (@melissamelmaia)

Mel Maia exibe look para gravação de programa da Globo

Mel Maia apostou em mais uma super produção e, desta vez, para participar de um programa na TV Globo. Pelos stories do Instagram, a atriz compartilhou vídeos e fotos ostentando beleza e chamou a atenção ao eleger top florido e decotado e calça para as gravações de uma das atrações da emissora. Além disso, ela exibiu a maquiagem e o penteado impecável. Já nos Estúdios Globo, a jovem posou ao lado da amiga que também vai participar do programa. Com uma foto no espelho, elas impressionaram ao mostrarem o look combinando com tons de azul e preto.

