Mel Maia exibe a cinturinha fina em dia na academia

Mel Maia surge com look curtinho e justo ao corpo ao registrar sua ida à academia para treinar

CARAS Digital Publicado em 20/09/2022, às 14h08

A atriz Mel Maia (18) deixou os fãs encantados ao mostrar o seu look para treinar na academia nesta terça-feira, 20. A beldade surgiu com um conjunto de preto e shorts curtinho entre um exercício e outro.

O modelito deixou à mostra a cinturinha fina da estrela e também suas pernas torneadas. “Tô bonita, mas tô morta. Reagi, melhor remédio pra ansiedade. Perninha chorando”, disse ela após o treino.

Recentemente, Mel Maia deu o que falar ao compartilhar um desafio ao lado de uma amiga. A dinâmica do desafio do Tik Tok consistia em falar as melhores e as piores 'ficadas' da vida, e Mel Maia surpreendeu os internautas ao revelar que ficou com Arthur Picoli (28). No vídeo, Mel Maia mostra o perfil do Instagram das pessoas de forma rápida, e elegeu Arthur Picoli ao eleger o ex-BBB como "mais gostoso".

De biquíni, Mel Maia exibe cinturinha em meio à natureza

Mel Maia usou as suas redes sociais para relembrar uma viagem e compartilhou uma foto de biquíni, arrancando elogios dos seguidores. A artista posou diante de uma paisagem verde com uma blusa de lã colorida e apenas com a parte de baixo do biquíni. Cavadíssimo, o modelo deixou à mostra a cintura fininha da jovem. "Não é dia de tbt, mas era assim que eu queria estar… renovando as energias", escreveu ela.

