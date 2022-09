Mel Maia exibe cintura fininha e pernas saradas em fotos de biquíni: ''Sereia''

A atriz Mel Maia compartilhou fotos de biquíni e arrancou elogios dos seguidores com o corpaço impecável

CARAS Digital Publicado em 25/09/2022, às 20h47

Neste domingo, 25, Mel Maia (18) publicou novas fotos nas redes sociais e arrancou elogios dos seguidores. Dona de um corpo escultural, a jovem posou de biquíni e impressionou.

A atriz relembrou a sua viagem para Porto de Galinhas e ostentou a cintura fininha, a barriga negativa e as curvas impecáveis com um biquíni bordô.

Na sequência das imagens, a artista mostrou o momento em que um peixe morde a sua coxa no meio dos registros.

Como sempre, os amigos e admiradores foram só elogios para Mel. "Sereia linda", disse Bella Campos; "KKKKKK perfeita", elogiou Maisa; "Muito gata", declarou uma seguidora.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por MEL MAIA 🍯 (@melissamelmaia)

MEL MAIA ELEGE TOP E SHORTS BRILHANTE PARA NOITADA

Mel Maia compartilhou fotos do look para aproveitar a noitada e arrancou elogios dos seguidores com a beleza. Para a ocasião, a artista elegeu um conjunto de top decotado e shorts preto brilhantes, e blazer na mesma cor. Muito fã de produções, ela completou o visual com uma maquiagem simples com delineado e muitos acessórios.

