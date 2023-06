Mel Maia empina o bumbum poderoso em fotos só de biquíni fio-dental

No ar na novela Vai na Fé, da Globo, Mel Maia ostenta suas curvas impecáveis ao renovar o bronzeado com biquíni ousado

A atriz Mel Maia, de 19 anos, agitou as redes sociais neste sábado, 24, ao ostentar suas curvas impecáveis durante um dia de sol. Em pleno inverno, ela aproveitou um dia mais quente no Rio de Janeiro para renovar o bronzeado durante sua folga das gravações da novela Vai na Fé, da Globo, na qual interpreta a personagem Guiga.

A estrela surgiu apenas de biquíni estilo fio-dental em fotos feitas para os stories do Instagram. Nos cliques, ela empinou o bumbum ao posar de ladinho e de corpo inteiro.

Na sexta-feira, 23, Mel Maia deu o que falar nas redes sociais ao atualizar os fãs sobre qual é o seu relacionamento com o ex-namorado, o cantor MC Daniel. Ela compartilhou uma imagem dos dois e levantou rumores de uma suposta reconciliação. Porém, a artista negou que eles estejam juntos novamente. “Nós somos amigos”, explicou ela, em uma página de fofoca de famosos na mesma rede social.

Mel Maia e MC Daniel surgem no mesmo local e fãs especulam reconciliação

Daniel estava passando uma temporada na Europa quando surgiram os boatos de término. De volta ao Brasil, o cantor deu um pulinho em São Paulo, cidade onde mora, para cumprir sua agenda de compromissos: “Gravação giro dos artistas safistas”, ele escreveu na legenda da publicação e fez questão de marcar sua localização.

Mel também compartilhou uma foto em que aparece deitada na cama de um hotel no mesmo dia. A artista também marcou sua localização no registro. Na sequência, ela explicou que estava em São Paulo para participar do lançamento de uma marca de calçados. A beldade inclusive, publicou algumas fotos no evento antes de retornar ao Rio de Janeiro.

Os seguidores do casal logo ligaram os pontos e usaram as redes sociais para comentar sobre um possível retorno do relacionamento: “Mel Maia e MC Daniel estão em SP hahaha”, escreveu uma admiradora. “MC Daniel veio para São Paulo, abro o stories da Mel Maia, tá em São Paulo também, vish”, escreveu outra no Twitter.