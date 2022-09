Mel Maia deixa a cinturinha fina à mostra ao usar look curto

Mel Maia ostenta o corpo curvilíneo ao exibir seu look de treino com shorts curtíssimo e as pernas de fora

CARAS Digital Publicado em 01/09/2022, às 13h09

A atriz Mel Maia (18) exibiu a sua boa forma ao registrar a sua ida para a academia nesta semana. A musa apareceu com um conjunto de blusa cropped e shorts curtinho ao se preparar para o treino e mostrou suas curvas impecáveis.

O modelito deixou à mostra a cinturinha fina da estrela e as pernas torneadas quando ela posou no espelho. Logo depois, ela também apareceu com o seu personal trainer entre um exercício e outro. “Beijo pros haters”, disse ela na imagem.

Recentemente, Mel Maia deu o que falar ao compartilhar um desafio ao lado de uma amiga. A dinâmica do desafio do Tik Tok consistia em falar as melhores e as piores 'ficadas' da vida, e Mel Maia surpreendeu os internautas ao revelar que ficou com Arthur Picoli (28). No vídeo, Mel Maia mostra o perfil do Instagram das pessoas de forma rápida, e elegeu Arthur Picoli ao eleger o ex-BBB como "mais gostoso".

Veja as fotos de Mel Maia:

