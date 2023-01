Mel Maia curte final de tarde na praia com os amigos

De biquíni fininho e estiloso, Mel Maia aproveita momento de folga da novela 'Vai na Fé' para se divertir com os amigos em uma praia

A atriz Mel Maia aproveitou um momento de folga das gravações da novela Vai na Fé, nova trama das 7 da Globo, para se divertir ao ar livre com os amigos. Na tarde desta quarta-feira, 18, ela foi vista só de biquíni enquanto jogava altinha na beira do mar na Prainha, no Rio de Janeiro.

A estrela exibiu o seu corpão sarado e as várias tatuagens ao apostar em um biquíni preto fininho e estiloso. Atualmente, ela está no ar como a personagem Guiga em Vai na Fé, uma jovem influencer que estuda na mesma faculdade de Jenifer (Bella Campos) e vai se estranhar com a mocinha.

Recentemente, a atriz negou as comparações de sua personagem, Guiga, com a personagem Chiara, interpretada por Jade Picon em 'Travessia'. "Eu não estou acompanhando Travessia e a minha personagem também não. Não sei se temos algo em comum quando se trata da personalidade, talvez no estilo", afirmou. A autora da novela, Rosane Svartman, concorda em partes com as semelhanças das personagens. "Todas as novelas que tratam de atualidades e tem temas contemporâneos vão ter características de personagens que tem a ver, que parecem à primeira vista. Acho que são personagens bem diferentes com trajetórias e abordagens bem diferentes", afirmou.

Fotos: AgNews