Mel Maia atrai os olhares para suas coxas grossas na academia

Mel Maia aparece com microshorts na academia e deixa as coxas grossas à mostra em dia de treino

Em momento de folga das gravações da novela Vai na Fé, da Globo, Mel Maia (19) aproveitou para ir treinar na academia. Nesta quinta-feira, 25, a estrela mostrou fotos do seu look depois dos exercícios e um detalhe roubou a cena: as coxas grossas.

A morena ostentou suas curvas impecáveis e as pernas musculosas ao aparecer usando apenas microshorts curtinho e top estampado. Nas imagens, ela surgiu exibindo seus músculos.

Atualmente, a atriz interpreta a personagem Guiga na novela Vai na Fé, trama das 7 da Globo.

Mel Maia revela como conheceu o namorado

Recentemente, a atriz Mel Maia revelou como conheceu o namorado,MC Daniel. Os dois assumiram o romance há poucos meses e sempre aparecem juntinhos nas redes sociais.

"Eu estava numa ligação de vídeo com amigos bem próximos. Do nada, um deles colocou o Daniel. Eu já tinha visto vídeos dele no Tik Tok, achava engraçado, mas não liguei muito. Então, quando ele apareceu, eu falei: "É o menino do Tik Tok". E começamos a conversar. Depois, chamei no privado, gostei dele. Passamos a nos falar e viramos amigos", disse ela na coluna de Patricia Kogut, do Jornal O Globo.

E completou: "A gente se conectou muito rápido. Até que ele falou: "Daqui a dois dias estou no Rio". A gente marcou de se encontrar na minha casa, chamei umas amigas. Pedimos um japonês, dançamos, nos divertimos, mas não rolou nada. Depois a gente foi se encontrando, vi como ele é uma pessoa incrível. Começamos a gostar um do outro antes do primeiro beijo. E aí foi".