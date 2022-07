Mel Maia arrasa ao posar apenas de biquíni fio-dental

Mel Maia ostenta sua beleza deslumbrante em fotos de biquíni fio-dental durante passeio em Paraty

CARAS Digital Publicado em 04/07/2022, às 15h08

A atriz Mel Maia (18) aproveitou os dias de sol para renovar o bronzeado no mar de Paraty, no Rio de Janeiro. Nesta segunda-feira, 4, ela mostrou fotos do seu passeio ao ar livre e sua beleza roubou a cena.

Nas imagens, a musa apareceu apenas de biquíni fio-dental com estampa xadrez e destacou as curvas do seu corpo. Ela deixou à mostra seu bumbum empinado ao caprichar nas poses para as fotos. “Energia renovada”, disse ela na legenda.

Mel Maia revela 'ficada' com Arthur Picoli

No último domingo, 03, a atriz Mel Maia usou as redes sociais para compartilhar um desafio ao lado de uma amiga. A dinâmica do desafio do Tik Tok consistia em falar as melhores e as piores 'ficadas' da vida, e Mel Maia surpreendeu os internautas ao revelar que ficou com Arthur Picoli (28).

No vídeo, Mel Maia mostra o perfil do Instagram das pessoas de forma rápida, e elegeu Arthur Picoli ao eleger o ex-BBB como "mais gostoso".