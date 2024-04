Megan Fox aparece em foto sem maquiagem e impressiona web: 'Quem é essa?'

Megan Fox surpreendeu ao um clique natural nas redes sociais nesta quinta-feira, 18, e chocou seus seguidores com aparência

Megan Fox surpreendeu seus seguidores ao postar uma foto com um visual diferente do que eles estão acostumados em um clique no espelho e confundiu seguidores. A artista geralmente aposta em mega produções de maquiagem e encantou seguidores com um registro do rosto limpo, mas também os deixou confusos: "Quem é essa?", comentou um fã.

A artista surgiu no Instagram com uma calça de pijama e um sutiã preto, com os cabelos soltos e de cara limpa. Na legenda, a artista contou que estava passando por um processo de reparação do cabelo e de suas extensões, brincou ela - que estão em um tom de azul bebê.

"Enquanto mais ela envelhece, mais nova ela fica. Como isso é possível?", escreveu uma seguidora. "Você não é a Megan Fox", criticou um internauta, "Megan não pode fazer anda sem que as pessoas tentam deixá-la para baixo. Faça o que acha melhor, garota. Você está fabulosa assim", rebateu uma fã da artista, “Você é linda sempre”, declarou uma outra.

Recentemente, Megan participou do podcast Call Her Daddye falou sobre as polêmicas envolvendo cirurgia plástica. Aos 37 anos e mãe de 3 filhos, ela conta que já aplicou botox e preenchimento no rosto, a fim de combater a flacidez e estimular a produção de colágeno. E ainda, de acordo com a atriz, já foram investidos US$ 30 mil, – cerca de R$ 150 mil – em silicone nos seios.

“[Meus seios] são falsos desde que eu tinha 21 ou 22 anos. Eu fiz plástica entre o primeiro e o segundo Transformers. Mas eu fiz de forma conservadora, porque naquela época todo mundo colocava os implantes, mas era preciso fazer algo que fosse imperceptível”, iniciou ela.

“Não fiquei feliz com o primeiro implante. Mandei refazê-los depois que terminei de amamentar meus filhos, porque não sei para onde meus seios foram, mas foram embora. Então tive que refazê-los muito recentemente porque na primeira vez eu não tinha gordura corporal suficiente para disfarçar – dava para ver a ondulação dos implantes”, revelou.

Para completar, ela revelou que ainda deseja fazer intevenções em seu bumbum. "Como se eu fosse caminhar por um parque, e me virasse e todos estivessem sussurrando, rindo e conversando porque eles dizem 'O quê?' como se eu fosse uma aberração de circo", comentou. Megan ainda completou o assunto dizendo que não fez mais procedimentos ainda porque sente medo de anestesia.