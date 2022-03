Meditando, Leticia Spiller esbanja beleza e boa forma: ''Maravilhosa''

Atriz Leticia Spiller compartilhou foto meditando e arrancou elogios dos internautas

CARAS Digital Publicado em 18/03/2022, às 11h30

A atriz Leticia Spiller (48) encantou com um novo clique em sua rede social!

Nesta sexta-feira, 18, a loira compartilhou uma foto meditando e se destacou ao aparecer toda estilosa no momento.

De look fitness, Leticia Spiller surgiu sentada e toda concentrada no momento de reflexão. "Bom dia! Terminando a semana e começando o dia sempre com muita conexão", disse.

"Depois de muito trabalho e responsabilidades (principalmente maternas rs) gosto de ficar assim quietinha, ouvindo minha respiração, relaxando e me preparando para o que ainda virá!", contou ela.

Nos comentários, os internautas admiraram o registro da famosa. "A mulher mais linda do Brasil", elogiaram. "Maravilhosa", falaram outros.

Veja a foto de Leticia Spiller meditando: