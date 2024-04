MC Mirella radicaliza o visual e divide opiniões ao surgir loiríssima

MC Mirella passou por transformação radical no visual e recebeu comentários após surgir loiríssima nas redes sociais; veja o resultado

Nesta terça-feira, 2, MC Mirella surpreendeu seus seguidores ao compartilhar seu novo visual nas redes sociais. Após fazer mistério e ficar sem aparecer no perfil, a cantora de funk contou que decidiu renovar completamente os fios. Ela passou por uma transformação e tanto ao trocar os cabelos castanhos por um tom loiríssimo e recebeu muitos comentários.

Em seu perfil no Instagram, Mirella compartilhou o antes e depois de sua transformação. Anteriormente com os cabelos em um tom castanho escuro, quase preto, a funkeira passou por uma mudança e adotou um tom iluminado mais quente. Apesar da nova cor, a ela decidiu manter o comprimento característico do cabelão gigante.

Na legenda da publicação, Mirella contou que aprovou a mudança e está apaixonada pelo novo cabelo: “Veio aí! Eu amei esse cabelo. Obrigada, Lua nunca me decepciona! Técnica Sun Hair”, a ex-peoa do reality rural da Record, ‘A Fazenda’, agradeceu a especialista em apliques que foi responsável pela transformação no visual.

Nos comentários, a cantora de funk recebeu diversos elogios pela mudança, porém alguns seguidores também exaltaram seu antigo visual: “Ah não, Mirella. Você combina morena”, disse uma admiradora. “Ficou linda, mas teu DNA é ser morena”, disse mais uma. “Jurei que você ia ficar ruiva!!! Ficou linda loira”, comentou uma terceira.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mirella (@xbadmix)

Vale lembrar que Mirella já radicalizou o visual anteriormente e ficou loiríssima sozinha. Na época, a cantora revelou que a coloração não pegou como esperado, mas mesmo assim ficou satisfeita: “Tô meio ruiva, com loira, com tudo. Ainda bem que a gente é artista, né? Pode inventar moda. Sou teimosa, eu quero e não adianta", compartilhou nas redes sociais.

Além disso, a mãe da pequena Serena, que tem apenas três meses, fruto de seu casamento com o dançarino Dynho Alves, apostou em perucas coloridas para variar o visual sem causar danos aos fios. E não para por aí: Mirella também já abandonou o comprimento extremamente longo e passou a tesoura no cabelo no passado. Camaleoa, né?

MC Mirella rebate críticas ao tema para mesversário da filha:

A funkeira MC Mirella e o dançarino Dynho Alves celebraram os três meses de sua filha, Serena, com uma festa temática em grande estilo no último dia 26. Para a ocasião, eles usaram uma grife italiana como tema do evento. No entanto, eles foram criticados por alguns internautas. Por isso, a cantora usou suas redes sociais para rebater os comentários negativos e explicar a escolha.