Marina Sena usa maiô cavado em novo show

Marina Sena quase mostra demais ao usar maiô cavado para show em Recife

CARAS Digital Publicado em 12/09/2022, às 19h27

A cantora Marina Sena exibiu sua boa forma ao escolher um look ousado para fazer um show em Recife no último final de semana. A estrela surgiu com um modelito cavadíssimo e quase mostrou demais.

A artista foi fotografada ao usar um maiô vermelho com renda rosa enquanto encantava os seus fãs com seu show.

Vale lembrar que Marina Sena conquistou os fãs com seus sucessos, como a música Por Supuesto.

Veja as fotos de Marina Sena no palco:

Fotos: Felipe Souto Maior / AgNews