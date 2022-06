Marina Ruy Barbosa usa vestido de R$ 23 mil em baile de máscaras

Atriz Marina Ruy Barbosa marcou presença em baile de máscaras com vestido luxuoso

CARAS Digital Publicado em 02/06/2022, às 10h58

Na última quinta-feira, 2, Marina Ruy Barbosa (26) surgiu toda poderosa usando um look verde.

A atriz escolheu um vestido luxuoso para um baile de máscaras que aconteceu em Florença, na Itália e compartilhou os detalhes da produção em seu perfil no Instagram.

O vestido usado pela atriz conta com um tom de verde limão, todo bordado em paetês da marca Erdem, avaliado em R$23 mil. A produção de Marina não parou por aí, ela completou o look com luvas poderosas.

Na legenda do post, Marina escreveu: "Baile de Máscaras".

E não demorou para os fãs da atriz comentarem: "A beleza de milhões", destacou um. "Perfeita", comentou outro. "Linda demais", disse o terceiro.

Veja o look de milhões de Marina Ruy Barbosa: