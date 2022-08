Marina Ruy Barbosa surge deslumbrante ao posar com vestido vinho: "Perfeita"

Atriz Marina Ruy Barbosa esbanja beleza e surpreende internautas ao posar com um vestido deslumbrante

Redação Publicado em 25/08/2022, às 12h39

A atriz Marina Ruy Barbosa (27) está sempre arrasando em suas produções. E desta vez não foi diferente, a ruiva surgiu deslumbrante ao posar com um vestido vinho.

Através de seu perfil no Instagram, Marina compartilhou uma série de fotos mostrando sua produção para um jantar beneficente.

A atriz surgiu com um vestido Dior Vintage, e completou o look impecável com acessórios especiais. A modelo também apostou em deixar os cabelos volumosos em evidência, além de um batom vinho, combinando com a cor do vestido.

Nos comentários do post, fãs e amigos de Marina Ruy Barbosa aproveitaram o espaço na publicação para enaltecer a beleza da ruiva: "Perfeita, sem defeitos", escreveu um internauta. "Maravilhosa", disse outro. "Impecável", destacou o terceiro.

Veja o post de Marina Ruy Barbosa:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marina Ruy Barbosa (@marinaruybarbosa)

Marina Ruy Barbosa volta para os treinos após mais de um ano parada

No final do último mês, Marina Ruy Barbosa anunciou que voltou a treinar após ficar parada desde o início da pandemia aproximadamente. Em sua rede social, a famosa compartilhou uma selfie no banheiro e chamou a atenção ao surgir com uma silhueta impecável no look fitness, mesmo estando sedentária.

