Marina Ruy Barbosa surge com look rendado em nova foto

02/08/2022, às 18h58

A atriz Marina Ruy Barbosa (27) esbanjou sensualidade ao compartilhar uma nova foto nas redes sociais. Nesta terça-feira, 2, a musa apareceu com uma lingerie branca de renda e com uma toalha no cabelo ao fazer um novo ensaio fotográfico.

Na imagem, a musa surgiu sentada em um sofá e ao lado de um prato de pepinos fatiados. Ela deixou à mostra suas pernas torneadas ao caprichar na pose na hora das fotos. “Resolvendo os pepinos”, disse ela em um comentário da foto.

Atualmente, Marina Ruy Barbosa está dedicada à sua vida de empresária da moda e como atriz. Ela comemora o sucesso de sua marca de roupas e também os novos projetos no audiovisual, como a série Rio Connection, que foi gravada há pouco tempo.

"Estou em uma fase em que se sinto feliz e realizada. Conquistei novos lugares, superei expectativas, me tirei da zona de conforto. É um momento em que estou me redescobrindo de diversas formas. Não me arrependo do meu caminho pois ele me trouxe até aqui. Mas se precisasse fazer algum ajuste, talvez seja o cuidado comigo mesma durante a minha carreira. Autocrítica sempre foi algo muito presente na minha vida, o que às vezes não me deixava aproveitar meus momentos e conquistas. Gostaria de ter sido mais gentil comigo", afirmou em entrevista à CARAS Digital.

