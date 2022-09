Marina Ruy Barbosa exibe curvas esculturais ao posar com vestido elegante: "Uma deusa"

Atriz Marina Ruy Barbosa impressionou a web com sua beleza e exibiu suas curvas esculturais em vestido para a noite

Redação Publicado em 19/09/2022, às 08h56

No último domingo, 18, Marina Ruy Barbosa (27) usou suas redes sociais para compartilhar uma série de fotos mostrando a sua produção elegante para um evento que aconteceu no Rio de Janeiro no final de semana.

Através do seu perfil do Instagram, Marina Ruy Barbosa mostrou seu look para a noite, e, claro, arrancou elogios dos internautas.

Para o evento fashion, Marina Ruy Barbosa apostou em um vestido longo com um decote poderoso, e exibiu suas curvas esculturais com o look.

Nos comentários do post, seguidores de Marina Ruy Barbosa aproveitaram para enaltecer a beleza da ruiva: "Uma deusa", escreveu um internauta. "Surreal de linda", ressaltou outro. "Gata demais", disse o terceiro.

Veja o look usado por Marina Ruy Barbosa:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marina Ruy Barbosa (@marinaruybarbosa)

Marina Ruy Barbosa se emociona ao ver outdoor com a sua cara na Times Square

Recentemente, Marina Ruy Barbosa usou suas redes sociais para exibir um momento emocionante e muito importante em sua carreira. A atriz foi projetada em um dos outdoors da Times Square, em Nova York e foi conferir de perto esse momento, publicando uma série de fotos e vídeo que mostravam a sua reação ao ver o telão com a sua cara.

