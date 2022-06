Marina Ruy Barbosa exibe bocão em selfie e arrasa: ''É beleza demais''

Atriz Marina Ruy Barbosa compartilhou foto feita em ensaio e impressionou com beleza

CARAS Digital Publicado em 10/06/2022, às 08h37

A atriz Marina Ruy Barbosa (26) deu um show de beleza em uma nova foto compartilhada em sua rede social nesta quinta-feira, 9.

Toda produzida durante um ensaio fotográfico, a artista deu uma pausa no trabalho e registrou a produção deslumbrante.

Com os cabelos bem cheios e ondulados, Marina Ruy Barbosa fez carão e apareceu no clique com um bocão marcado.

"Studio day", contou ela sobre estar no estúdio. Nos comentários, os internautas a admiraram. "É beleza demais", escreveu Larissa Manoela (21). "É muito gata", disseram outros.

Ainda nos últimos dias, Marina Ruy Barbosa marcou presença em um evento de luxo ao lado de vários famosos. Na festa, ela postou ao lado de Jade Picon (20) e esbanjou estilo com um look de grife ousado.

Marina Ruy Barbosa exibe beleza deslumbrante em selfie; veja: