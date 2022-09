Marina Ruy Barbosa esbanja beleza ao posar com look elegante: "Maravilhosa"

Atriz Marina Ruy Barbosa esbanja beleza e surpreende a web ao posar com um look elegante

Redação Publicado em 14/09/2022, às 09h49

Na última terça-feira, 14, a atriz Marina Ruy Barbosa(27) exibiu toda sua beleza ao posar com um look arrasador. A modelo esteve presente no Festival de Cinema de Toronto, no Canadá, e esbanjou elegância no evento.

Através de seu perfil no Instagram, Marina Ruy Barbosa compartilhou uma série de fotos mostrando sua produção.

A atriz apostou em um vestido rosa de mangas, com um detalhe floral no centro da peça. Completando a produção, Marina deixou os cabelos ruivos em tranças, e deu espaço para o batom vermelho vibrante brilhar.

Nos comentários da publicação, os seguidores de Marina Ruy Barbosa aproveitaram para enaltecer a beleza da ruiva: "Maravilhosa", escreveu um. "Chique demais", disse outro. "Sempre linda", destacou o terceiro.

Confira fotos do look usado por Marina Ruy Barbosa:

Marina Ruy Barbosa se emociona ao ver outdoor com a sua cara na Times Square

Recentemente, Marina Ruy Barbosa usou suas redes sociais para exibir um momento emocionante e muito importante em sua carreira. A atriz foi projetada em um dos outdoors da Times Square, em Nova York e foi conferir de perto esse momento, publicando uma série de fotos e vídeo que mostravam a sua reação ao ver o telão com a sua cara.

