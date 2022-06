Marina Ruy Barbosa dispensa a parte de cima da roupa em novo trabalho

Marina Ruy Barbosa usa o cabelo para esconder sua intimidade nos bastidores de um novo trabalho

CARAS Digital Publicado em 10/06/2022, às 10h00

A atriz Marina Ruy Barbosa (26) foi flagrada sem a parte de cima da roupa no camarim de um ensaio fotográfico. O maquiador Silvio Giorgio registrou o momento em que a artista se preparava para um novo trabalho e apareceu sem sutiã ou uma blusa.

Nas imagens, compartilhadas nos stories do Instagram, a ruiva surgiu com o cabelo ondulado cobrindo seus seios enquanto posava com a expressão séria para o amigo.

Vale lembrar que Marina Ruy Barbosa está de volta ao Brasil após uma série de viagens pela Europa para compromissos profissionais e pessoais.

Fotos de Marina Ruy Barbosa:

Marina Ruy Barbosa e o namorado:

Nas últimas semanas, a atriz Marina Ruy Barbosa fez uma rara aparição pública com o namorado, Guilherme Mussi. Ela desembarcou em Florença, na Itália, para celebrar o casamento da influenciadora Lala Trussardi Rudge com o empresário Bruno Khouri, e contou com a companhia do amado.

Na imagem, o casal posa de mãos dadas diante de uma linda paisagem verde. Para a ocasião, a ruiva apostou em um vestido da grife italiana Giambattista Valli e é avaliado em R$ 33 mil.