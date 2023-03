Marina Ruy Barbosa dá show de beleza ao posar com vestido longo brilhante

A atriz Marina Ruy Barbosa roubou a cena ao posar com um vestido longo brilhante ao comparecer a show na Bahia

Neste último domingo, 19, Marina Ruy Barbosa deixou os fãs babando ao surgir em seu Instagram com um look deslumbrante.

A atriz posou e fez carão para fotos usando um estiloso vestido longo prateado com brilhantes e com detalhes dourados.

Marina foi a Trancoso, Bahia, acompanhar um show da cantora Marisa Monte e ainda posou com a artista.

“Bahia. Trancoso ficou ainda mais especial com o show da minha musa master @marisamonte”, escreveu a ruiva na legenda da publicação.

Nos comentários, a apresentadora Sabrina Sato elogiou as fotos: “Lindaa”. E outra apresentadora, Didi Wagner, também reagiu ao post dizendo: “Por favor me explica como você consegue se superar a cada look, a cada make, a cada foto? É um tiro atrás de outro!”.

Os fãs de Marina também adoraram as fotos e rasgaram elogios nos comentários. “Somente a melhor cantora do Brasil, Marisa Monte, e a belíssima ruiva, Marina Ruy Barbosa, um ícone”, comentou uma seguidora. E outra fã escreveu: “IMPACTADA com tanta beleza, como pode?”.

Arrasou!

