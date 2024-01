Marina Ruy Barbosa arrasa com look poderoso no Uruguai: "Sendo bonita"

Em álbum de viagem para o Uruguai, Marina Ruy Barbosa aposta em look poderoso e arrasa o coração de seus seguidores nas redes sociais; confira!

A atriz Marina Ruy Barbosa provou que sabe muito bem como arrasar corações com novos cliques publicados em suas redes sociais. Nesta terça-feira, 15, a artista abriu um álbum de fotos de uma viagem recente ao Uruguai e mostrou um look super poderoso para seus seguidores.

Nos registros, a ruiva apareceu com um vestido vermelho curtinho, com uma longa cauda na parte de trás, além de alguns detalhes de flores em seu decote e cintura. Para complementar o look, Marina ainda apostou em uma bolsa de coração, sandálias plataforma e óculos escuros para posar na areia.

"Um conteúdo inútil de fotos perdidas no rolo de câmera. Euzinha sendo bonita no Uruguai. Hihi", escreveu a atriz na legenda da publicação, feita em seu perfil oficial do Instagram. Nos comentários, seus seguidores lhe rasgaram elogios.

"Marina sendo bonita? Nenhuma novidade por aqui!", comentou um fã. "A perfeição é o sinônimo de Marina Ruy Barbosa", declarou outro. "A mulher mais bonita desse país sem dúvidas nenhuma", opinou mais um.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marina Ruy Barbosa (@marinaruybarbosa)

Ex-autor da Globo revela papel inédito para Marina Ruy Barbosa

No último dia 13, o dramaturgo Aguinaldo da Silva pegou seus seguidores de surpresa com uma novidade. Em suas redes sociais, ele revelou um papel que preparou especialmente para a atriz Marina Ruy Barbosa.O ex-autor da Globo afirmou que gostaria de vê-la como uma caminhoneira na televisão.

"Vocês conseguem imaginá-la dirigindo um caminhão pesado pelas estradas brasileiras? Eu, sim. Faz três anos criei uma caminhoneira, numa série de televisão, especialmente para ela", escreveu o artista sobre a ruiva.

Nos comentários da publicação, fãs e internautas apoiaram a ideia do dramaturgo. "Eu sou caminhoneira e já tô ansiosa pra ver", escreveu uma. "Gostaria muito de ver ela nesse papel, ela é talento puro", disse outra.