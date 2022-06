Marina Ruy Barbosa arranca elogios da web ao publicar cliques poderosos na praia: ''Musa!''

Marina Ruy Barbosa deixou seus fãs encantados ao publicar cliques poderosos na praia

CARAS Digital Publicado em 26/06/2022, às 19h17

Neste domingo, 26, Marina Ruy Barbosa (26) chamou atenção da web ao surgir poderosa em alguns cliques que fez de noite na praia.

A atriz compartilhou alguns registros onde ela aparece curtindo uma noite em uma praia paradisíaca, cheia de coqueiros, onde ela aparece com o pé na areia, usando um look elegante, com um top brilhante e uma saia verde, super colada ao corpo.

Ela ainda exibiu um clique mostrando seus pés nas areias, com o escrito "Good Night", que significa, "Boa noite", em inglês.

Na legenda, ela escreveu um poema de Ryane Leão: "[...] você é noite de lua cheia/ semana de carnaval/ gole de cachaça docinha/música ao vivo na rua/numa tarde de sol/ e todas essas coisas/ que mexem com a cabeça/ de qualquer pessoa [...] Só permanece quem é de mergulhar", dizia um dos trechos do poema.

Rapidamente, o post chamou atenção da web fazendo os fãs da artista passassem a comentar no post: "Musa!", disse um. "Simplesmente uma sereia!", escreveu outro. "Lindíssima!", falou um terceiro.

Confira os cliques poderosos que Marina Ruy Barbosa fez na praia durante a noite: