Marina Ruy Barbosa aposta em vestido preto coladinho para curtir noitada: "Linda"

Em suas redes sociais, a atriz Marina Ruy Barbosa exibiu sua produção para curtir a noite e arrancou elogios dos internautas

Redação Publicado em 07/10/2022, às 11h41

Marina Ruy Barbosa (27) arrancou elogios dos internautas nesta sexta-feira, 7. Em suas redes sociais, a atriz compartilhou uma sequência de fotos mostrando seu look para curtir a noite e impressionou a web com a produção.

Em seu perfil do Instagram, Marina Ruy Barbosa compartilhou uma sequência de fotos mostrando seu look all black para a noite.

A atriz Marina Ruy Barbosa adotou um visual poderoso e surgiu com um vestido curtinho preto e decotado. Além disso, resolveu deixar as sobrancelhas mais claras com uma maquiagem 'glow' e soltou os cabelos ruivos ondulados.

Nos comentários da publicação, Marina Ruy Barbosa recebeu diversos elogios dos seus seguidores, que aproveitaram o espaço para enaltecer a beleza da ruiva: "Linda linda linda", escreveu Larissa Manoela, seguida por Vitória Strada que destacou: "Deusa".

Veja o look de Marina Ruy Barbosa:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marina Ruy Barbosa (@marinaruybarbosa)

MARINA RUY BARBOSA REFLETE SOBRE REDES SOCIAIS E SAÚDE MENTAL

Recentemente, Marina Ruy Barbosa apareceu no seu perfil do Instagram, para fazer uma reflexão sobre as redes sociais e saúde mental. A atriz abriu um álbum de fotos andando a cavalo e comentou que está tirando um tempo da web.

"Breathe and don't freak out. Se me perguntarem… Onde e como você é mais feliz? Tenho certeza que a resposta é sobre isso: As vezes a gente precisa se desconectar e simplesmente RESPIRAR. Olhar o brilho do sol, o vento que toca nas plantas, dar um mergulho, ouvir as gotas da chuva, comer tudo que a gente gosta, dormir até a hora que a gente quer e tudo bem. Viver o hoje! Agradecer por ter saúde e conseguir realizar e viver tantas coisas… AGRADECER!", começou ela.

