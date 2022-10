Marina Ruy Barbosa aposta em vestido curtinho para curtir a noite: "Maravilhosa"

Atriz Marina Ruy Barbosa esbanjou beleza e surpreendeu a web ao posar com um vestido curtinho para a noite

Redação Publicado em 26/10/2022, às 09h25

A atriz Marina Ruy Barbosa (27) elevou a temperatura da web na última terça-feira, 25, ao publicar diversos cliques mostrando sua produção para a noite. Em suas redes sociais, Marina mostrou o look escolhido e arrancou elogios dos internautas.

Em seu perfil oficial do Instagram, Marina Ruy Barbosa compartilhou uma sequência de fotos mostrando a produção impecável.

Para o look noturno, Marina Ruy Barbosa apostou em um vestido curtinho de paetês, com cores holográficas. Além disso, a ruiva elegeu uma maquiagem glow com um batom vinho poderoso, realçando sua beleza.

Nos comentários da publicação, os seguidores de Marina aproveitaram o espaço para exaltar a beleza da atriz: "Maravilhosa demais", disse um. "Deusa", ressaltou outro. "Sempre linda", escreveu o terceiro.

Veja o look de Marina Ruy Barbosa:

CASA MILIONÁRIA!

Recentemente, a atriz Marina Ruy Barbosa investiu mais de R$ 5 milhões em uma casa para mãe! Apaixonada por arquitetura, Gioconda Ruy Barbosa, foi presenteada pela filha com uma mansão com uma fachada nada convencional e bem moderna.

Localizada no condomínio de Alphaville, no Rio de Janeiro, a residência com mais de 730 m² impressiona com a geometria logo na entrada com uma espécie de "telhado" em volta do lar. Sem muro e com um grande jardim verde, a casa de R$ 5,5 milhões atrai muitos olhares pela sua singularidade.