Mariana Xavier esbanja beleza ao posar de maiô decotado na praia: "Musa"

A atriz Mariana Xavier arrancou elogios ao surgir usando uma maiô decotado nas redes sociais

Neste sábado, 22, Mariana Xavier (42) arrancou elogios dos seguidores das redes sociais ao mostrar como está aproveitando seu dia.

A atriz está em Aracaju, Sergipe, para apresentar sua peça, Antes do Ano que Vem, e aproveitou o tempo livre para ir à praia.

Em seu perfil no Instagram, ela surgiu fazendo pose em um balanço, usando um maiô estampado com um decote generoso. Mariana completou o look com uma saída de praia laranja e óculos escuros. "Um momentinho de lazer bem blogueira fingindo que sou turista, mas vim mesmo pra trabalhar!", escreveu ela.

A publicação da artista recebeu várias curtidas e elogios. "Musa que chama", disse uma seguidora. "Maravilhosa", escreveu outra. "Perfeita demais", escreveu uma internauta. "Eita mulher linda", comentou uma fã.

Confira a publicação de Mariana Xavier de maiô:

Mariana volta a praticar exercícios

A atriz Mariana Xavier voltou a se exercitar após ficar um período longe da rotina de treinos. A atriz contou que devido às gravações de um novo trabalho, teste positivo para a covid-19 e uma pneumonia precisou dar uma pausa nos exercícios e essa situação fez com que ela voltasse a ter uma "disposição de centavos".

