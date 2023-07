Mariana Rios surge com a cintura muito fina em foto e justifica: 'Foi a blusa'

Mariana Rios é alvo de comentários nas redes sociais após aparecer muito magra em foto e se defende ao responder mensagem de internauta

A apresentadora Mariana Rios abriu um novo álbum de fotos nas redes sociais e deu o que falar entre os seus seguidores. A musa apareceu com a barriguinha de fora ao usar looks elegantes e um detalhe chamou a atenção: a cintura muito fina. Porém, a artista se defendeu e explicou o que aconteceu.

Nos comentários da foto, uma seguidora insinuou que Mariana teria feito uma edição na foto. “Tão bonita, não sei pra que esse Photoshop, até porque a gente vê na TV e ela não tem cintura fina, mas é bonita mesmo assim”, disse a internauta. Então, a artista se pronunciou e rendeu à mensagem dela.

“Calma amore! Respira! Foi só o caimento da blusa que deixou a cintura mais fina! Tá tudo bem”, disse ela no post.

Além disso, Mariana também foi elogiada pelos seguidores no post. “Um corpo é um corpo, uma beleza é uma beleza”, escreveu outro. “Linda demais”, afirmou um seguidor. “Uma das mulheres mais bonita do Brasil”, comentou mais um.

Mariana releva surdez parcial por conta de doença autoimune

Recentemente, a atriz e apresentadora Mariana Rios fez uma revelação e tanto! A cantora aproveitou sua participação no Vênus Podcast para falar sobre sua surdez parcial. A famosa revelou no ano passado que tem somente 30% de sua audição do ouvido esquerdo, por conta da Síndrome de Ménière, provocada pelo aumento da pressão no ouvido.

"Perdi 30% da audição do ouvido esquerdo por conta disso. Então, há alguns anos eu tomo a mesma medicação todos os dias. Eu adquiri essa doença autoimune por conta do estresse. Meu ouvido esquerdo apita 24 horas por dia. Não tem o que fazer, não tem cura, e eu tenho sempre que monitorar para não piorar e me policiar para não ter picos de estresse, senão eu posso perder mais ainda a audição", explicou.