Mariana Rios investe na transparência em novo look poderoso

Mariana Rios faz ensaio fotográfico com vestido ousado e deixa a lingerie à mostra

CARAS Digital Publicado em 17/05/2022, às 19h17

A atriz Mariana Rios destacou suas curvas deslumbrantes ao compartilhar um novo ensaio fotográfico nas redes sociais. Desta vez, a morena surgiu com um vestido preto justíssimo ao corpo e com transparência, que deixou à mostra a lingerie da estrela.

Nos comentários, ela foi muito elogiada por sua beleza impecável. “Deusa”, disse um seguidor. “Muito linda e sexy”, declarou outro. “Mulher incrível e inspiradora”, afirmou mais um.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mariana Rios (@marianarios)

Mariana Rios é contratada pela Record TV

Mariana Rios é a nova apresentadora do reality show Ilha Record. Ela assinou contrato com a Record TV há poucos dias e comemorou bastante o novo desafio profissional.

"Começando uma nova história!. Obrigada @recordtvoficial pela oportunidade e confiança! Esse é um dos dias mais felizes da minha vida!", disse ela.

Mariana, vale dizer, estreou na televisão na novela Malhação, em 2007, na TV Globo. Na emissora carioca ela atuou em outras novelas e também participou do programa PopStar e Show dos Famosos. Além disso, ela também comandou os bastidores do The Voice Brasil.