Mariana Rios impressiona ao surgir ao lado da mãe na praia: ''Lindas''

De férias na Itália, Mariana Rios impressiona ao curtir praia na companhia da mãe

A apresentadora Mariana Rios compartilhou novas fotos de suas férias na Itália ao lado da mãe, Adriana Rios. Nesta quinta-feira, 03, a famosa publicou cliques tirados em uma praia e chamou a atenção ao surgir deslumbrante no local.

Usando um biquíni preto, a ex-global esbanjou suas curvas esculturais e Adriana Rios fez o mesmo, mostrando que beleza é de família.

"Por aqui sol e felicidade", escreveu a apresentadora de A Grande Conquista, da Record TV. Nos comentários, os internautas admiraram a dupla. "Lindas", elogiaram. "Mãe linda igual à filha", observaram outros.

Ainda nos últimos dias, ao surgirem sem óculos de sol, Mariana Rios e a mãe impressionaram com a forte semelhança. A aparência quase idêntica delas chamou a atenção dos fãs.

Essa não é a primeira vez que a mãe da apresentadora se destaca na rede social da filha. Tempos atrás, ao receber uma homenagem de aniversário, Adriana Rios impressionou ao surgir deslumbrante em vários cliques.

Veja as fotos de Mariana Rios na praia:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mariana Rios (@marianarios)

Mariana releva surdez parcial por conta de doença autoimune

Recentemente, a atriz e apresentadora Mariana Rios fez uma revelação e tanto! A cantora aproveitou sua participação no Vênus Podcast para falar sobre sua surdez parcial. A famosa revelou no ano passado que tem somente 30% de sua audição do ouvido esquerdo, por conta da Síndrome de Ménière, provocada pelo aumento da pressão no ouvido.

"Perdi 30% da audição do ouvido esquerdo por conta disso. Então, há alguns anos eu tomo a mesma medicação todos os dias. Eu adquiri essa doença autoimune por conta do estresse. Meu ouvido esquerdo apita 24 horas por dia. Não tem o que fazer, não tem cura, e eu tenho sempre que monitorar para não piorar e me policiar para não ter picos de estresse, senão eu posso perder mais ainda a audição", explicou.