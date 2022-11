Mariana Rios exibe a barriga sarada ao usar look curto na academia

Magérrima, Mariana Rios ostenta a barriga negativa ao ser flagrada de top e shorts curto na saída da academia

CARAS Digital Publicado em 04/11/2022, às 18h26

A atriz e apresentadora Mariana Rios (37) atraiu todos os olhares ao exibir o seu look para o treino do dia. Nesta sexta-feira, 4, a estrela esbanjou simpatia e estilo ao ser fotografada na saída da academia.

Nas fotos, a beldade exibiu sua barriga sarada e as pernas torneadas ao apostar em um look com top, shorts curto, casaco e tênis branco.

Mariana Rios está de férias da TV desde o fim do reality show Ilha Record.

Fotos AgNews

Mariana Rios relembra a decisão de sair da Globo

Em entrevista ao PocCast, Mariana Rios relembrou a decisão de sair da Globo. Ela contou que queria se dedicar mais à carreira na música e não queria ficar falando 'não' para projetos na TV.

“Então eu peço demissão. Não é justo comigo e nem com a empresa eu continuar contratada e ficar negando convites para fazer novelas”, revelou. “Os autores daqui a pouco vão ficar com raiva de mim. Meus pais quase me mataram, ‘você é louca de pedir para sair da Globo”, disse Mariana durante o podcast.