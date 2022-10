Mariana Rios esquenta a web com clique de regata e calcinha abaixada

Apresentadora Mariana Rios sensualiza em nova foto só de regata e calcinha e arranca elogios de seguidores

CARAS Digital Publicado em 28/10/2022, às 22h32

Nesta sexta-feira, 28, a atriz Mariana Rios (37) decidiu exceder os limites da beleza e deixar seus seguidores babando com novos cliques sensuais. Em suas redes sociais, a apresentadora apareceu com look ousadíssimo, dando o que falar nos comentários.

Em seu Instagram, Mariana apareceu usando apenas uma regata branca curta, que mostra a parte de baixo dos seus seios, e uma calcinha preta, abaixando uma parte com sua mão, quase mostrando demais, deixando seus seguidores malucos. A gata exibiu o corpão, deixando sua barriga chapadíssima à mostra.

Nos comentários, amigos e seguidores da morena fizeram questão de deixar elogios aos montes. “Linda”, comentou a apresentadora Adriane Galisteu. “A canceriana mais gata de todas”. exclamou uma seguidora. “Aprecio você sem moderação”, brincou outra.

Veja a publicação de Mariana Rios que ultrapassou o limite da sensualidade:

Mariana Rios arranca elogios com look preto

Com um vestido preto tomara que caia, que contém uma leve abertura no peitoral, salto preto e um brinco de bolinhas, Mariana Rios apareceu excedendo os limites da beleza, deixando seus seguidores babando. O que chamou a atenção nas fotos publicadas pela apresentadora em seu Instagram foi a beleza escultural da morena.