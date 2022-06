Mariana Rios esbanja corpão em fotos de biquíni e fãs disparam: ''Não tem ideia do quanto é linda''

Em paraty, Mariana Rios publica sequência de fotos de biquíni na beira d’água e conquista a web

CARAS Digital Publicado em 26/06/2022, às 15h12

Só para não perder o costume, Mariana Rios (36) não passou despercebida pelas redes sociais neste domingo, 26.

E, com razão! A atriz e agora apresentadora deixou os seguidores babando com a sequência de fotos que postou no Instagram.

Nas imagens, que foram feitas em Paraty, ela apareceu esbanjando seu corpão ao fazer diferentes poses na beira d’água.

Como legenda do post, a musa escreveu um texto belíssimo: “O mergulho no íntimo é raro e para poucos. Ofereça tudo que transcende no infinito, ou simplesmente, morra na praia. Eu quero um olhar mais simples, que invade a alma como nunca antes foi invadida”, começou.

“Quero tudo que não imaginava que existia. Quero a verdade, a paixão que inquieta, o olhar que desperta e revira a alma. Mas não quero o controle de tudo. Quero mais leveza. Mais amor. Mais tempo. Mais eu. Deixei na superfície somente o que pertence a ela. Afinal de contas, aqui não se recebe entregas pela metade”, disse Rios ao final.

Rapidamente, a postagem estava lotada de elogios. “Você não tem ideia do quanto é linda”, “gata, linda, maravilhosa”, “perfeição”, “deusa”, “ficou perfeita!”, “charmosa” e “você arrasa”, disseram alguns dos fãs nos comentários.

Veja as fotos de Mariana Rios em Paraty: