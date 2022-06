Mariana Rios dispensa o sutiã em novo ensaio fotográfico ousado

Mariana Rios aparece sem parte da roupa em ensaio com sensualidade nas redes sociais

A atriz Mariana Rios (36) esbanjou sensualidade nas redes sociais ao compartilhar um novo ensaio fotográfico. Desta vez, a musa elevou a temperatura ao posar sem lingerie e sem blusa por baixo de uma jaqueta.

Nas imagens, a musa cobriu a sua intimidade com as mãos ao posar sem sutiã e com a jaqueta de couro aberta. Na legenda, a estrela compartilhou a letra de uma música que ela escreveu.

"Desejo saber se há família dentro de você. Pouco me importa suas vontades. Desejo saber se você é fiel a elas. Pouco me importa se você traiu. Desejo saber o quanto foi leal. Pouco me importa quem é você para os outros. Desejo saber se pra você sou o mesmo que és pra mim. Desejo", disse ela.

Vale lembrar que Mariana Rios é a nova apresentadora do reality show Ilha Record. A atração da Record TV estreia no mês de julho.

Mariana Rios fala sobre o Ilha Record

Mariana Rios vai brilhar como apresentadora do reality show Ilha Record a partir de julho e está empolgada. "Será uma experiência inovadora, me sinto preparada para mais esse desafio. As expectativas são as melhores, acompanhei a primeira edição do programa e tenho certeza que será especial trabalhar com toda equipe da Record TV", afirmou ela, que contou como está se preparando. "Procuro ser o mais natural possível, ser eu mesmo. A vida nos mostra e nos guia como fazer isso. Pretendo usar minha experiência com o palco para realizar esse projeto", disse ela.

Então, ela também relembrou o convite para comandar a atração. "O convite foi feito pela própria emissora e me senti muito honrada em seguir o legado deixado por Sabrina Sato como apresentadora da primeira temporada. Creio que o fato de ter apresentado outros programas tenha despertado o interesse da Record TV por mim", afirmou.