Mariana Rios deixa a barriga sarada de fora em look estiloso

Mariana Rios ostenta sua barriguinha negativa ao curtir um evento em São Paulo

CARAS Digital Publicado em 19/11/2022, às 09h15

A atriz Mariana Rios (37) deixou os fãs de queixo caído ao escolher um look ousado para prestigiar um evento na noite de sexta-feira, 18. A beldade apareceu com a barriga de fora e mostrou o seu corpo sarado ao aparecer com um look nada básico.

A estrela apostou em um modelito composto por top preto, calça jeans soltinha e blazer preto. O modelito deixou em evidência a barriga sarada dela. Simpática, a musa esbanjou alegria ao posar para as fotos durante o evento.

Fotos: Leo Franco/ Agnews

Mariana Rios relembra a decisão de sair da Globo

Em entrevista ao PocCast, Mariana Rios relembrou a decisão de sair da Globo. Ela contou que queria se dedicar mais à carreira na música e não queria ficar falando 'não' para projetos na TV.

“Então eu peço demissão. Não é justo comigo e nem com a empresa eu continuar contratada e ficar negando convites para fazer novelas”, revelou. “Os autores daqui a pouco vão ficar com raiva de mim. Meus pais quase me mataram, ‘você é louca de pedir para sair da Globo”, disse Mariana durante o podcast.