Mariana Rios arranca elogios com look preto: ‘Deusa’

Atriz Mariana Rios aparece com vestido preto aberto e deixa seguidores apaixonados com tanta beleza

CARAS Digital Publicado em 07/10/2022, às 19h28

Nesta sexta-feira, 7, a atriz e cantora Mariana Rios (37) decidiu exceder os limites da beleza e deixar seus seguidores babando com algumas fotos novas em suas redes sociais. Com um look all black, a morena arrancou diversos elogios de seus fãs.

Com um vestido preto tomara que caia, que contém uma leve abertura no peitoral, salto preto e um brinco de bolinhas, o que chamou a atenção mesmo foi a beleza escultural da morena.

Nos comentários, os seguidores de Mariana fizeram questão de exaltar ela com diversos elogios, além das inúmeras carinhas de apaixonado e corações enviados para a atriz. “Deusa”, “Linda demais”, “Arrasou”, são só alguns dos vários elogios para a cantora.

Veja a publicação de Mariana Rios que deixou seus seguidores babando:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mariana Rios (@marianarios)

