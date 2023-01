Mariana Rios aposta em vestido transparente e deixa corpão sarado à mostra: "Perfeita"

A atriz e apresentadora Mariana Rios ganhou elogios ao exibir seu corpo escultural ao apostar em look ousado

Mariana Rios(37) arrancou suspiros dos seguidores das redes sociais nesta sexta-feira, 20, ao compartilhar uma sequência de cliques toda produzida e exibindo seu corpo escultural.

A atriz e apresentadora apostou em um vestido longo, preto e transparente, e deixou à mostra sua barriga sarada e seu bumbum perfeito. "Sextou", avisou a morena, ao fazer várias poses.

A beleza e boa forma de Mariana deixou os fãs impressionados. "Uma deusa", disse uma seguidora. "É perfeita demais", escreveu outra. "Como é gata", afirmou uma admiradora. "Uma deusinha", comentou mais uma. "Um espetáculo", afirmou uma fã.

Recentemente, Mariana também chamou a atenção dos fãs ao exibir toda sua beleza natural. Em seu perfil no Instagram, ela mostrou suas curvas impecáveis ao dispensar a parte de cima do biquíni durante um ensaio fotográfico na piscina. Na imagem, a artista apareceu com os fios molhados e apenas com a calcinha do biquíni, deixando seu bumbum em evidência.

Confira as fotos de Mariana Rios com look transparente:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mariana Rios (@marianarios)

