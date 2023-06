Mariana Rios aposta em look curto e justo para curtir a noite: "Maravilhosa"

A atriz e apresentadora Mariana Rios chamou a atenção ao exibir sua produção nas redes sociais

A atriz e a apresentadora Mariana Rios arrancou elogios dos seguidores das redes sociais na noite desta sexta-feira, 16, ao compartilhar uma sequência de cliques mostrando sua produção para aproveitar a noite.

Nos cliques publicados no feed do Instagram, a artista aparece usado um vestido curto e justinho preto, com um bordado feito à mão, fazendo algumas poses, inclusive ao lado de um piano. Ela completou o visual deixando os fios soltos e com uma maquiagem discreta.

"Sexta-feira à noite. Preto, curto e com esse bordado a mão que sou apaixonada. Tudo que minha sexta-feira pede!", escreveu Mariana na legenda da publicação, ganhando elogios dos seguidores. "Que linda", disse uma seguidora. "Maravilhosa", comentou outra. "Jesus amado, que mulher", exaltou uma terceira.

Vale lembrar que atualmente Mariana apresenta o reality A Grande Conquista, da Record TV. Na emissora, ela também já comandou o reality Ilha Record.

Confira a produção de Mariana Rios:

Mariana Rios reflete sobre aceitação

Recentemente, a atriz e apresentadora Mariana Rios usou suas redes sociais para desabafar sobre aceitação, relembrando e comemorando a marca de 20 anos desde que saiu de sua cidade, Araxá, em Minas Gerais, para ir para o Rio de Janeiro, com apenas 17 anos de idade, para realizar seus sonhos.

"Há 20 anos eu chegava na cidade do Rio de Janeiro carregando uma sacola com algumas roupas, 4 pares de sapato e um coração cheio de sonhos. Há 20 anos decidi estar distante fisicamente daqueles que eu mais amava pra viver o protagonismo da minha vida", começou a cantora.

"Olhando pra trás eu vejo a menina de 17 anos que acreditava em tudo e em todos. Até mesmo no impossível. Essa mesma menina nunca compreendeu, e nem muito menos deu atenção à palavra “desistir”. [...] Como eu mudei em 20 anos! Também lutei por isso... Hoje começo mais um dos tantos desafios na minha carreira. Que felicidade ter essa oportunidade! Que eu possa levar alegria a todos! Que eu consiga fazer a diferença por um minuto que seja na vida de alguém positivamente. E que eu nunca perca essa mania de sonhar! Ontem, hoje e sempre!", finalizou a apresentadora.

